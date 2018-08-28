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İran'ın Ankara Büyükelçisinden Diyanet'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Büyükelçi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü

İran Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'i ziyaret etti.

Erbaş, makamında gerçekleşen görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Türkiye ve İran'ın hacılara hizmet noktasında örnek işlere imza attığını vurgulayarak, haccın, Müslümanların bir araya gelmesi ve problemlerini müzakere etmesi noktasında fırsat olduğuna işaret etti.

İki ülke arasında özellikle dil ve kültürel anlamda yakın ilişki olduğunu anımsatan Erbaş, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Fard ise kabulünden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Görüşme sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu.

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