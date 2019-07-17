‘İran’ın Balistik Füze Üretmekten Başka Seçeneği Yok'

Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu New York’ta NBC kanalına mülakat veren ve Tahran'ın balistik füze programını müzakere etmeden önce ABD'nin bölgeye sattığı silahların tartışılması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’ten yeni açıklama geldi. Zarif, ülkesinin savunma amaçlı olarak balistik füze üretmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

İran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı Devrim Muhafızları’nın kontrolündeki balistik füze programını müzakere etmeyi bugüne kadar reddetmişti. Ancak Zarif’in açıklamaları, Tahran ile Washington arasında füze programının müzakeresine kapı aralandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bunun üzerine İran'ın BM Daimi Temsilciliği haberi servis eden Associated Press’e tepki göstererek “İran asla hiç kimseyle ve hiçbir ülke ile hiçbir zaman füze programını müzakere etmez, nokta' açıklamasında bulundu.

Dışişleri sözcüsü Abbas Musavi de Twitter’dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zarif’in NBC sunucusunun sorusuna akılcı ve titiz bir cevap verdiğini belirtti. Musavi, “Zarif topu Amerikan sahasına attı ve pasif bir tutum sergilemeden ABD’nin bölge ülkelerine silah satışı konusunu da ortaya atmış oldu. İran ile Bakan Zarif’in ülkenin füze gücü konusundaki tutumu net ve açıktır” dedi.