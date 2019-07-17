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‘İran’ın Balistik Füze Üretmekten Başka Seçeneği Yok'

17.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

BM toplantısı için bulunduğu New York’ta Tahran'ın balistik füze programını müzakereden önce ABD'nin bölgeye sattığı silahların tartışılması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten yeni açıklama geldi. Zarif, savunma amaçlı balistik füze üretmekten başka seçenekleri olmadığını belirtti

‘İran’ın Balistik Füze Üretmekten Başka Seçeneği Yok'

Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu New York’ta NBC kanalına mülakat veren ve Tahran'ın balistik füze programını müzakere etmeden önce ABD'nin bölgeye sattığı silahların tartışılması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’ten yeni açıklama geldi. Zarif, ülkesinin savunma amaçlı olarak balistik füze üretmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

İran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı Devrim Muhafızları’nın kontrolündeki balistik füze programını müzakere etmeyi bugüne kadar reddetmişti. Ancak Zarif’in açıklamaları, Tahran ile Washington arasında füze programının müzakeresine kapı aralandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bunun üzerine İran'ın BM Daimi Temsilciliği haberi servis eden Associated Press’e tepki göstererek “İran asla hiç kimseyle ve hiçbir ülke ile hiçbir zaman füze programını müzakere etmez, nokta' açıklamasında bulundu.

Dışişleri sözcüsü Abbas Musavi de Twitter’dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zarif’in NBC sunucusunun sorusuna akılcı ve titiz bir cevap verdiğini belirtti. Musavi, “Zarif topu Amerikan sahasına attı ve pasif bir tutum sergilemeden ABD’nin bölge ülkelerine silah satışı konusunu da ortaya atmış oldu. İran ile Bakan Zarif’in ülkenin füze gücü konusundaki tutumu net ve açıktır” dedi.

NBC mülakatındaki sözlerinin tartışma konusu olması üzerine Zarif yeni bir açıklama yaptı ve İran’ın kendi savunması için füze üretmekten başka seçeneği olmadığını belirtti. 1980 İran-Irak savaşına değinen Zarif, “Saddam Hüseyin 8 yıl boyunca şehirlerimize Batı’nın ve Doğu’nun sağladığı füzeler ve bombalar yağdırdı. Bu sırada kimse İran’a savunma sistemi satmadı. Biz de kendimiz ürettik. Şimdi şikayet ediyorlar. ABD, bu meselenin etrafından dolanacağına, Saddam’ın benzerlerine silah satışını durdurmalı” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York’a giden Cevat Zarif'e ABD tarafından birçok kısıtlama içeren BM vizesi verilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Zarif'in yalnızca BM Genel Merkezi ile 6 blok ötedeki İran temsilciliği ve İran’ın BM Daimi Temsilcisi’nin konutu arasında hareket etmesine izin verileceğini açıklamıştı.

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