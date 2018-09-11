İran'ın Basra Başkonsolosluğu yeni yerinde hizmete açıldı

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra'da, göstericiler tarafından yakılan İran Başkonsolosluğu yeni yerinde hizmete açıldı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrac Mescidi, yeni bir binaya taşınan başkonsolosluğun açılışı sırasında yaptığı konuşmada, yakılma olayının iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade ederek, Iraklı makamların başkonsolosluğun yakılmasına iştirak edenleri yakalamasını istedi.

Basra Valisi Esad İdani de başkonsolosluğun hızlı şekilde yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne işaret ettiğini söyledi.

Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle sokağa dökülen göstericiler, 4 gün önce İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermişti.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı.

Göstericiler, valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binaların ardından İran'ın Basra Başkonsolosluğu'nu da ateşe verdi.

Basra'da geçen haftaki gösterilerde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana ölen göstericilerin sayısı ise 30'u aştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de mecliste cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

