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  4. İran'ın batı sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildi

İran'ın batı sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ele geçirilen silahlardan 28'i kaleşnikof marka tüfek

İSTANBUL (AA) - İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, ülkenin batı sınırında çeşitli çap ve markalarda 100'den fazla kaçak silah ele geçirildiğini açıkladı.

Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletinde İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, "Ülkenin batı sınırında 2 kaçakçı grup, çeşitli çapta silahları sınırdan geçirmek üzereyken emniyet güçleri tarafından yakalandı." dedi.

Ele geçirilenler arasında 28 kaleşnikof tüfek ve 86 tabanca olduğunu aktaran Haydari, söz konusu silahların olası rejim karşıtı protesto gösterilerinde kullanılmak üzere ülkeye sokulmak istendiğini öne sürdü.

Haydari'nin açıklaması sırasında ele geçirilen silahlar da sergilendi.

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İRAN İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyomers Haydari kaçak silah Kirmanşah

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