İran’ın Batısında Deprem

İran’ın Irak sınırında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 200 kişi yaralandı. Deprem Irak’ın başkenti Bağdat ve Kuveyt’te de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi depremin İran’ın Irak sınırı yakınındaki İlam kentinin 114 kilometre kuzey batısında 65 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

İran basını ülkenin batısındaki Kirmanşah vilayetindeki deprem sırasında çok sayıda kişinin korkarak evlerinden dışarı çıktığını ve parklarda beklediklerini kaydetti.

Yetkililer yaralanmaların çoğunun depremden kaçarken meydana geldiğini belirtti ve henüz ölü haberi olmadığını kaydetti.

Deprem bazı bölgelerde toprak kaymalarını tetikledi, ancak yetkililere göre yollar trafiğe açık ve kesilen elektrik hatlarının çoğu tamir edildi.

İran basını sarsıntının en az yedi vilayette hissedildiğini, en güçlü olaraksa Kirmanşah’ta duyulduğunu bildirdi. Kirmanşah’ta geçen yıl meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 600’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Deprem İran’da son on yılda meydana gelen en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçmişti.