HABER

İran’ın Batısında Deprem

26.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

İran’ın Irak sınırında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 200 kişi yaralandı. Deprem Irak’ın başkenti Bağdat ve Kuveyt’te de hissedildi

İran’ın Batısında Deprem

İran’ın Irak sınırında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 200 kişi yaralandı. Deprem Irak’ın başkenti Bağdat ve Kuveyt’te de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi depremin İran’ın Irak sınırı yakınındaki İlam kentinin 114 kilometre kuzey batısında 65 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

İran basını ülkenin batısındaki Kirmanşah vilayetindeki deprem sırasında çok sayıda kişinin korkarak evlerinden dışarı çıktığını ve parklarda beklediklerini kaydetti.

Yetkililer yaralanmaların çoğunun depremden kaçarken meydana geldiğini belirtti ve henüz ölü haberi olmadığını kaydetti.

Deprem bazı bölgelerde toprak kaymalarını tetikledi, ancak yetkililere göre yollar trafiğe açık ve kesilen elektrik hatlarının çoğu tamir edildi.

İran basını sarsıntının en az yedi vilayette hissedildiğini, en güçlü olaraksa Kirmanşah’ta duyulduğunu bildirdi. Kirmanşah’ta geçen yıl meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 600’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Deprem İran’da son on yılda meydana gelen en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçmişti.

Irak Jeolojik Araştırma Merkezi de depremin Bağdat’ta hissedildiğini kaydetti. Irak İçişleri Bakanlığı hasar ya da can kaybı meydana gelmediğini bildirdi.

Kuveyt haber ajansı Kuna da depremin ülkede hissedildiğini ancak hasar meydana gelmediğini kaydetti.

Sık sık depremlerin yaşandığı İran, önemli fay hatları üzerinde yer alıyor. 2003’te ise Kirman vilayetindeki 6,6 büyüklüğündeki deprem 31 bin kişinin ölümüne neden olmuş ve tarihi Bam kentini yerlebir etmişti.

Megastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyüMegastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyü
Astana Toplantısı Öncesi İdlib’de Gerilim ArtıyorAstana Toplantısı Öncesi İdlib’de Gerilim Artıyor
Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtıKaradeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde

Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.