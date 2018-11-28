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İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker öldü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde sınır muhafızları ile kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1 teğmen hayatını kaybetti.

Kürdistan eyaleti Güvenlik, Siyasi ve Toplumsal İşler Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, basına yaptığı açıklamada, Bane İlçesi'nde dün gece silahlı bir grup ile askerler arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Hoşikbal, "Çatışma sonrası sınır karakolunun komutanı bir teğmen ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı." ifadesini kullandı.

Silahlı grupta bulunan 1 kişinin de çatışma sonucunda yaralı ele geçirildiğini aktaran Hoşikbal, diğer saldırganların ise kaçtığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bane çatışma İRAN

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