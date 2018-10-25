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İran'ın batısındaki çatışmada 2 asker öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

İran'ın batısındaki çatışmada 2 asker öldürüldü

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı, olayda 2 asker öldürüldü.

Ülkenin batısında, Irak sınırı yakınlarında yer alan Servabad kentine bağlı Jeyvar köyünde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaleti kırsalı, daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

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2 ölü İran'da çatışma Kürdistan Eyaleti

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