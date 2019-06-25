İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi: “Sizi tehdit eden biriyle diyalog başlatamazsınız”

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, ABD’nin diyalog çağrısına ilişkin, “Sizi tehdit eden, sizi korkutacak biriyle diyalog başlatamazsınız” dedi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Ravanchi, ABD ile diyalogun şu anda mümkün olmadığını belirterek, “Sizi tehdit eden, sizi korkutacak biriyle diyalog başlatamazsınız” dedi. Trump yönetimi tarafından İran’a karşı başlatılan yeni yaptırımları kınayan Ravanchi, “Bugün ABD’nin İran’a daha fazla yaptırım uygulama kararı, ABD’nin uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşlerine saygı duymadığının bir başka göstergesidir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de BMGK oturumu sırasında basın toplantısı düzenledi. Uluslararası toplumu İran’ın yasa dışı eylemlerini önlemeye çağıran Cohen, “Bir ülke, yalnızca uçuş bilgi bölgesinde olduğu için bir uçağı vurabilirse, Güvenlik Konseyi ve tüm ülkeler küresel hava yolculuğunun geleceğini hayal etmelidir. Bunun sonucu olarak dünyanın dört bir yanından gelen hava taşıyıcılarının, İran’ın uçuş bilgi bölgesine girmekten kaçındığını gördük. İran bu saldırıların kabul edilemez olduğunu anlamalı. Dünyanın bizim söylediklerimize katılma zamanı geldi” dedi.