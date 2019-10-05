HABER

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde göstericilerle polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde göstericilerle polis arasında arbede

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla yapılan gösteride Lordigan kenti cuma imamının ofisi ateşe verildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişinin, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle HIV virüsünün bulaştığı gerekçesiyle Lordigan kentindeki sağlık kurumları ve kaymakamlığın önünde toplanan göstericiler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.

Göstericiler, Lordigan cuma imamının ofisini yaktı, kentteki sağlık merkezlerine zarar verdi.

Çaharmahal-Bahtiyari Vali Yardımcısı Cafer Merdani ise yaptığı açıklamada, Lordigan'da sükunetin hakim olduğunu ve göstericilerle polis arasındaki arbedenin sona erdiğini ifade etti.

Gösterilerde ölü ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken güvenlik görevlilerinin kaymakamlık, sağlık merkezleri ve diğer devlet binalarında yoğun önlem aldığı belirtiliyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çınar Mahmud'da HIV virüsüyle ilgili kendilerine bilgi ulaştığını ve hastalıkla ilgili yetkililerin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, çarşamba günü sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını ileri sürerek eylem yapmıştı.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Kadın emeğine destekKadın emeğine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.