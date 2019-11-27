HABER

İran’ın dini lideri Hamaney: "Çok tehlikeli bir tuzağı bertaraf ettik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 13:55 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülkeler tarafından desteklenen tehlikeli planın halk tarafından yok edildiğini söyledi.İran’da geçtiğimiz haftalarda benzin zammıyla başlayan gösterilere ve şiddet olaylarına değinen İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran milletinin meydanlara inerek büyük bir tuzağı yok ettiğini belirtti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülkeler tarafından desteklenen tehlikeli planın halk tarafından yok edildiğini söyledi.
İran’da geçtiğimiz haftalarda benzin zammıyla başlayan gösterilere ve şiddet olaylarına değinen İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran milletinin meydanlara inerek büyük bir tuzağı yok ettiğini belirtti. Yabancı ülkeler tarafından desteklenen şiddet olaylarında benzin zammını fırsat bilenlerin askerlerini harekete geçirdiğini vurgulayan Hamaney, Tahran’da düzenlenen devrime bağlılık gösterilerine işaret ederek, "Emniyet güçleri de üzerine düşeni yaptılar. Ancak Tebriz ve Zencan şehirlerinde ilk olarak halkın meydanlara inmesiyle başlayan bu büyük halk hareketi tüm ülkeye yayıldı ve son olarak da Tahran’da gerçekleşti” dedi.
İran’a karşı başlatılan tehlikeli plan karşısında halkın gereken mesajı verdiğini söyleyen Hamaney, "Ekran karşısında oturan küresel emperyalizm bu hareketin ne anlama geldiğini anlayacaktır. Halkın meydanlara çıkması ile onlar geri çekilmek zorunda kaldılar” şeklinde konuştu.
İran’da 15 Kasım’da benzin zammı ile başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş ve ülke geneline yayılmıştı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağızBakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtıİmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Müthiş bir otobüs sıkıntımız var

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında açıklamalar

Bakan Soylu Türkiye içindeki terörist sayısını açıkladı

Bakan duyurdu: Bütün kapasitemizi kullanacağız

Talat Atilla: Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili

Talat Atilla, haberi getiren kişiyi bu sözlerle açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.