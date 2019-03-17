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İran'ın doğal gaz kondensatı ihracatında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

ABD yaptırımlarına karşın İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'ndan ihraç ettiği doğal gaz kondensatı, bu yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 15 arttı

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'ndan ihraç ettiği doğal gaz kondensatı, bu yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Güney Pars Özel Ekonomik Bölgesi Gümrüğü Genel Müdürü Ahmed Purhaydar, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarına rağmen 2019'un ilk 2 ayında 745 milyon dolar tutarında, yaklaşık 1,5 ton doğal gaz kondensatı ihraç ettiklerini ve gelirde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış sağlandığını kaydetti.

Purhaydar, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayvan, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Rusya, Polonya ve Norveç gibi ülkelere 1 milyar 290 milyon dolar tutarında 3 milyon 30 bin 172 ton doğal gaz kondensatı, metanol, propan, bütadien, üre, butan 1, amonyak, hidrokarbonlar ve ham petrol ihraç ettiklerini, bu dönemde 243 milyon dolar tutarında da ithalat yapıldığını bildirdi.

- Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor

İran Petrol Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta günlük 110 milyon metreküp üretim kapasitesiyle 4 yeni gaz sahasının açılacağı duyurulmuştu.

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğal Gaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğal Gaz Sahası, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 6 Şubat'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Pars Doğal Gaz Sahası'ndan günlük 610 milyon metreküp gaz elde edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total, Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

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