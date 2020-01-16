HABER
  4. İran’ın Düşürdüğü Uçakta Vatandaşı Bulunan Ülkeler Tazminat Talep Etti 

İran’ın Düşürdüğü Uçakta Vatandaşı Bulunan Ülkeler Tazminat Talep Etti 

16.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

İran’da 8 Ocak’ta düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait uçakta vatandaşı bulunan ülkeler, Londra’da Tahran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geldi. Ortak açıklamada İran’a tam kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı ve Tahran’dan kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi

İran’ın Düşürdüğü Uçakta Vatandaşı Bulunan Ülkeler Tazminat Talep Etti 

İran’da 8 Ocak’ta düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait uçakta vatandaşı bulunan ülkeler, Londra’da Tahran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geldi. Ortak açıklamada İran’a tam kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı ve Tahran’dan kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi.

İran olayın ardından uçağın kendi füzesiyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, ancak sonra kabul etmiş ve kazanın sorumluluğunu üstlenmişti.

Kanada, İngiltere, Afganistan, İsveç ve Ukrayna Dışişleri Bakanları toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

8 Ocak’ta Tahran’daki İmam Humeyni Havaalanı’ndan kalktıktan hemen sonra İran’ın Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu üslere fırlattığı balistik füzelere hedef olan Boeing 737 tipi uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenler arasında İran vatandaşlarının yanı sıra 57 Kanada, 11 Ukrayna, 17 İsveç, dört Afganistan ve dört İngiltere vatandaşı vardı.

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne İran’ın saldırının sorumluluğunu kabul ettiğini, ama sadece tam teşekküllü bir soruşturmanın kazanın gerçek nedenini ve sorumlularını ortaya koyacağını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.

İran’da büyükelçiliği bulunmayan Kanada soruşturmaya resmen müdahil olmak için talebini iletti. Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau iki Kanadalı denetçinin uluslararası bir heyetin parçası olarak İran’da bulunduklarını kaydetti. Garneau İran’ın heyetle işbirliğinin iyi olduğunu belirtti, ancak Kanada’nın soruşturmadaki rolüne resmiyet kazandırmak istediklerini kaydetti.

Garneau, uçağın ses kayıtlarının ve uçuş bilgisi kayıtlarının İranlılar’ın elinde olduğunu söyledi.

Amerika’nın müttefikleri, Washington ve Tahran arasında yükselen gerilim nedeniyle Trump yönetimini suçlamaktan kaçınmıştı. Ancak Kanada Başbakanı Justine Trudeau katıldığı bir televizyon programında bölgede tansiyon yükselmeseydi kurbanların hala hayatta olacaklarını söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Silahlanma Yanlısı Eylem Öncesi Neo-Nazi Grup Üyelerine Gözaltı Silahlanma Yanlısı Eylem Öncesi Neo-Nazi Grup Üyelerine Gözaltı 
Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası

Picasso'nun ünlü tablosunu kaçırmaya çalışmıştı! Dev ceza!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

BM'den çağrı: Serbest bırakın!

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı açıkladı: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Flaş ateşkes açıklaması: Hafter hazır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.