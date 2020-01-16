İran’ın Düşürdüğü Uçakta Vatandaşı Bulunan Ülkeler Tazminat Talep Etti 

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne İran’ın saldırının sorumluluğunu kabul ettiğini, ama sadece tam teşekküllü bir soruşturmanın kazanın gerçek nedenini ve sorumlularını ortaya koyacağını kaydetti.

Ölenler arasında İran vatandaşlarının yanı sıra 57 Kanada, 11 Ukrayna, 17 İsveç, dört Afganistan ve dört İngiltere vatandaşı vardı.

Kanada, İngiltere, Afganistan, İsveç ve Ukrayna Dışişleri Bakanları toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

İran olayın ardından uçağın kendi füzesiyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, ancak sonra kabul etmiş ve kazanın sorumluluğunu üstlenmişti.

İran’da 8 Ocak’ta düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait uçakta vatandaşı bulunan ülkeler, Londra’da Tahran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geldi. Ortak açıklamada İran’a tam kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı ve Tahran’dan kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.

İran’da büyükelçiliği bulunmayan Kanada soruşturmaya resmen müdahil olmak için talebini iletti. Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau iki Kanadalı denetçinin uluslararası bir heyetin parçası olarak İran’da bulunduklarını kaydetti. Garneau İran’ın heyetle işbirliğinin iyi olduğunu belirtti, ancak Kanada’nın soruşturmadaki rolüne resmiyet kazandırmak istediklerini kaydetti.

Garneau, uçağın ses kayıtlarının ve uçuş bilgisi kayıtlarının İranlılar’ın elinde olduğunu söyledi.

Amerika’nın müttefikleri, Washington ve Tahran arasında yükselen gerilim nedeniyle Trump yönetimini suçlamaktan kaçınmıştı. Ancak Kanada Başbakanı Justine Trudeau katıldığı bir televizyon programında bölgede tansiyon yükselmeseydi kurbanların hala hayatta olacaklarını söylemişti.

