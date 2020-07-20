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  4. İran'ın Düşürdüğü Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Başladı

İran'ın Düşürdüğü Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Başladı

20.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

İran’da yanlışlıkla vurularak düşen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutuları Fransa’daki soruşturma bürosu tarafından incelenmeye başlandı

İran'ın Düşürdüğü Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Başladı

İran’da yanlışlıkla vurularak düşen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutuları Fransa’daki soruşturma bürosu tarafından incelenmeye başlandı.

8 Ocak tarihinde İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran ordusunun Irak’taki Amerika üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucunca vuruldu. Kazada uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti.

Paris’teki BEA Soruşturma Bürosu Sözcüsü yaptığı açıklamada İranlı temsilcilerin de yetkililerle biraraya gelerek konuya ilişkin bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Sözcü, ilk olarak pilotların konuşmalarını içeren kara kutunun inceleneceğini söyledi. Daha sonra da uçağın teknik verilerini saklayan kara kutusu incelenecek. İnceleme ve çözümleme çalışmalarının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Yapılacak çalışma ayrıca Kanadalı, Amerikalı, İsveçli ve İngiliz kaza kırım ekipleri tarafıından da gözlemlenecek. Gözlem ekibinde ayrıca Boeing şirketi ve uçağın motorlarını üreten Safran firmasından da temsilcile bulunacak.

İran ilk günlerde uçağın kara kutularını Fransa’ya göndermeyi reddetmiş ancak Haziran ayında bu kararından geri adım atmıştı.

Kazada hayatını kaybedenler arasında çok sayıda Kanada vatandaşı bulunuyordu.

İran Sivil Havacılık Organizasyonu tarafından açıklanan ilk raporda radar sisteminin hatalı yönlendirmesi sonucu füzenin uçağa isabet ettiği ifade edilmişti.

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