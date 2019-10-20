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İran’ın en büyük petrol tesisinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.
İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abadan Petrol Tesisi Halkla İlişkiler Müdürü Ali Nurbahşi, tesisin 55’inci bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını söyledi. Bakhsh, "Yangının nedenleri araştırılıyor, ancak yangının nedeni sızıntı veya yüksek sıcaklıklardan olabilir" dedi.

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