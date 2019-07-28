HABER

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi: - "Mahkemenin kısas hükmü vermesi uzak bir ihtimal değil"

Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin idam edilebileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Guderzi, mahkemenin, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanan 67 yaşındaki Necefi hakkındaki hükmü henüz açıklamadığını belirtti.

Necefi'nin öldürdüğü eşi 35 yaşındaki Mitra Ostad'ın ailesinin mahkemeden kısas hükümlerinin uygulanmasını istediğini aktaran Guderzi, maktulün ailesiyle kısas talebinden vazgeçmeleri için görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Guderzi, müvekkilinin idam edilebileceğine dikkat çekerek "Mahkemenin kısas hükmü vermesi uzak bir ihtimal değil." dedi.

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
ASO Başkanı Özdebir: "Nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması çok önemli"ASO Başkanı Özdebir: "Nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması çok önemli"
Ataşehir'de uyuşturucu operasyonuAtaşehir'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Muhammed Ali Necefi

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.