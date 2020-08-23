İran'ın Füzeleri Ukrayna Yolcu Uçağını 25 Saniye Arayla Vurmuş

İran tarafından Irak’taki ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırısı sırasında yanlışlıkla havada vurulan Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutularından elde edilen bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yetkililerin açıklamasına göre, iki füze 25 saniye arayla uçağı vurdu. Yine kayıtlara göre ilk füzenin vurulmasının ardından yolcuların bir kısmı halen daha hayattaydı.

İran Sivil Havacılık Organizasyonu Başkanı tarafından uçağın kokpit konuşmaları ve teknik verilerini içeren iki kara kutusuna ait ilk rapora dair bilgiler paylaşıldı. Uçağın karar kutuları incelenme ve çözümleme işlemleri için Fransa’ya gönderilmişti.

İran Devlet Televizyonu’nda kara kutu verilerine ilişkin açıklamada bulunan Turaj Dehghani Zengani “İlk füze uçağı vurduktan 19 saniye sonra kokpitteki pilotların ses kayıtları yolcuların halen hayatta olduklarını gösteriyor. 25 saniye sonra da ikinci füze uçağı vuruyor” dedi.

Zengani, kara kutulardan elde edilen bu verilerin siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini de dile getirdi.