İran’ın gelişmiş santrifüj çıkışı doğrulandı

Çin ve Rusya ABD’yi suçlarken, Almanya İran’a yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.İran’ın geçen hafta duyurduğu “daha gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme hazırlığı” Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulandı.

UAEA sözcüsü, ajans denetçilerinin hafta sonunda İran’a yaptıkları ziyaret sırasında gelişmiş santrifüjlerin yerleştirilmiş ve test aşamasına getirilmiş olduklarını tespit ettiklerini açıkladı. Ancak sözcü, bunlar üzerinde herhangi bir test yapılmadığının görüldüğünü sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UAEA’nın denetçilerinin, İran’daki Natans nükleer enerji tesislerinde, uranyum zenginleştirmek için 22 adet IR-4, bir adet IR-5, 30 adet IR-6 ve 3 adet IR-6s model santrifüj tespit ettikleri belirtildi.

Oysa 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran’a ancak daha az gelişmiş bir model olan ilk jenerasyon IR-1 santrifüjleriyle uranyum zenginleştirme izni veriyor.

Tahran duyurmuştu

Tahran Yönetimi, nükleer anlaşmayı ihlal eden hamlesini geçen hafta açıklamış, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi uranyumu daha modern ve hızlı santrifüjlerle zenginleştireceklerini duyurmuştu.