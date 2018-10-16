İran'ın güneydoğusunda 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, Mircave kentinin sınır bölgesinde görevli 14 güvenlik görevlisinin sabaha karşı terörist bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu.
Kaçırılanlardan 7'sinin Besiç milisi, 5'inin sınır muhafızı ve 2'sinin de Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensubu olduğu belirtildi.
Öte yandan Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlenirken İranlı yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.
İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.
Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.
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