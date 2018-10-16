HABER

İran'ın güneydoğusunda 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, Mircave kentinin sınır bölgesinde görevli 14 güvenlik görevlisinin sabaha karşı terörist bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Kaçırılanlardan 7'sinin Besiç milisi, 5'inin sınır muhafızı ve 2'sinin de Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensubu olduğu belirtildi.

Öte yandan Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlenirken İranlı yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltıMersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı
Yaylacılar dönüş yolundaYaylacılar dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Mircave sistan ve belucistan

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.