İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu operasyonu: 4 ölü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 kaçakçı öldürüldü, 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmed Tahiri, Seravan ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 4 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü ifade etti.

İki kaçakçının da gözaltına alındığını aktaran Tahiri, operasyon sonucu afyon, eroin, haşhaş gibi çeşitli türlerde 2 ton 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Tahiri, operasyonda çok sayıda kısa ve uzun namlulu silah ve mühimmatın yanı sıra bir bomba atar silahına el konulduğunu kaydetti.

Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

