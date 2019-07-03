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İran'ın güneydoğusunda yola tuzaklanan bomba patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yola tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu 2 polis yaralandı - Saldırıyı, 13 Şubat'ta 27 İran askerinin öldüğü saldırının faili olan ve ABD'nin de iki gün önce "küresel terör örgütleri" listesine dahil ettiği Ceyşu'l Adl örgütü üstlendi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde yola tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu 2 polis yaralandı.

Patlamayla ilgili İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, İranşehr ilçesinde yola tuzaklanan bombanın devriye gezen bir polis aracının geçişi sırasında patladığını söyledi.

Maraşi, "Bu hadise sonucu 2 polis yaralardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi." dedi.

- Saldırıyı ABD'nin terör örgütü listesine aldığı Ceyşu'l Adl üstlendi

"Ceyşu'l Adl" örgüt, internet sitesinde yayımladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. ABD yönetimi de iki gün önce söz konusu örgütü, "küresel terör örgütleri" listesine dahil etmişti.

Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşu'l Adl üstlenmişti. Örgüt geçen yıl ekim ayında da 12 İran askerini kaçırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bomba Ceyşu'l Adl İRAN İranşehr

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