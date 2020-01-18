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  4. İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketinde üç kişi hayatını kaybetti, 400 köy sular altında kaldı.

İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Eyalette bir yıl içinde düşmesi beklenen yağışın iki günde yağması sonucu meydana gelen sel nedeniyle en az 500 köy ve 14 şehir olumsuz etkilendi, 20 binden fazla konutta hasar oluştu. Selde 400 köy sular altında kalırken halk 1 haftadır dışarıda yatıyor.

Eyalete bağlı Çabahar ilçesinin Zerabad bölgesinde evlerin çoğu yıkıldı, muz tarlaları harap oldu, telekomünikasyon şebekeleri ve kırsal yollarda ciddi hasarlar meydana geldi. Suya çamurun karışması nedeniyle halk içme suyu bulmakta sıkıntı çekiyor.

Bölgede yolların kapalı olması nedeniyle insani yardımlar helikopterlerle veya halk tarafından taşınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sel bölgesine giderek Çabahar'ın Oraki köyünde selzedelerle bir araya geldi ve yaşanan sıkıntıları çözecekleri sözünü verdi.

Sel felaketi özellikle eyaletin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kunarek, Mircave ve Nikşehr kentlerinde etkili oldu. 9 Ocak’ta başlayan şiddetli yağmurların ardından 48 saat içinde bölgeye bir yıllık yağışa eş değer yağmur düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan İRAN Kurak sel

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