HABER

İran'ın güneyinde 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

İran'ın güneyinde 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmed Tahiri, basına yaptığı açıklamada, İranşehr kentinde bugün güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmanın ardından 2 ton uyuşturucu madde ile bir aracın ele geçirildiğini aktaran Tahiri, kaçakçıların coğrafi şartlardan istifade ederek motosikletle kaçmayı başardığını söyledi.

Asya ülkelerinden, özellikle de Afganistan'tan Avrupa ve diğer bölgelere yapılan uyuşturucu ticaretinde transit ülke konumundaki İran'da her sene çok miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarına göre, dünyada üretilen uyuşturucu maddelerin yüzde 19'unu tüketen tüm Avrupa kıtasından sonra yüzde 15'lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada bulunan İran’da uyuşturucu maddeyle mücadele, ülkenin temel sorunları arasında yer alıyor.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, 12 Kasım 2018'de İran'daki mahkumların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu açıklamıştı.

İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Üyesi Yahya Kemalpur ise İran cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde mahkum bulunmasından dolayı Afgan tutukluların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridirDestici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir
Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Sistan-Beluçistan uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

Ankara'da ilkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Son dakika! Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.