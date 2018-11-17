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İran'ın güneyinde kasım ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:48 | Son Güncelleme

İranlı gençler, ülkenin güneydoğusundaki Umman Denizi kıyısında denizin keyfini çıkardı

SİSTAN-BELUÇİSTAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da güneşli havayı fırsat bilen gençler, kasım ayında denizin keyfini çıkardı.

Hint Okyanusu'nun bir bölümü olan Umman Denizi kıyısındaki Çabahar'da 32 dereceyi bulan hava sıcaklığında İran'ın Horasan, Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinden gelen gençler kıyıda voleybol oynadıktan sonra denize girdi.

İran'ın diğer bölgelerine göre daha sıcak olan bölge, özellikle sonbahar ve kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz keyfi İRAN Sistan-Beluçistan eyaleti

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