İran'ın güneyinde kasım ayında deniz keyfi

SİSTAN-BELUÇİSTAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da güneşli havayı fırsat bilen gençler, kasım ayında denizin keyfini çıkardı.

Hint Okyanusu'nun bir bölümü olan Umman Denizi kıyısındaki Çabahar'da 32 dereceyi bulan hava sıcaklığında İran'ın Horasan, Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinden gelen gençler kıyıda voleybol oynadıktan sonra denize girdi.

İran'ın diğer bölgelerine göre daha sıcak olan bölge, özellikle sonbahar ve kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

