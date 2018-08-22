İran'ın güneyindeki Zabul'da hava kirliliği 37 kat arttı

İran'ın güneyindeki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zabul kentinde dün geceden bu yana esen rüzgârın saatte 115 kilometreyi aştığı ve bundan kaynaklı hava kirliliğinin normal sınırın 37 kat üstünde olduğu bildirildi.

İran'ın Mehr ajansına konuşan Zabul Meteoroloji Müdürü Gulam Hüseyin İbadi, çöl alanda sert rüzgâr nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 5 bin 540 mikrogram olarak ölçüldüğünü açıkladı.

İnsan sağlığı için metreküp başına yoğunluğun 150 mikrogram olarak öngörüldüğüne dikkati çeken İbadi, Zabul'da oluşan hava kirliliğinin bu sınırın 37 kat üstünde olduğunu ifade etti.

Zabul Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin 500 metrenin altına düştüğünü aktaran İbadi, uçuş programlarının bu nedenle yeniden düzenlendiğini söyledi.

İbadi, hava kirliliğinin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zehek, Hirmend, Hamun ve Nimruz şehirlerini de etkisi altına aldığını, Zehek kentinde görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü kaydetti.

