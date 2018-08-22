HABER

İran'ın güneyindeki Zabul'da hava kirliliği 37 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

İran'ın güneyindeki Zabul'da hava kirliliği 37 kat arttı

İran'ın güneyindeki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zabul kentinde dün geceden bu yana esen rüzgârın saatte 115 kilometreyi aştığı ve bundan kaynaklı hava kirliliğinin normal sınırın 37 kat üstünde olduğu bildirildi.

İran'ın Mehr ajansına konuşan Zabul Meteoroloji Müdürü Gulam Hüseyin İbadi, çöl alanda sert rüzgâr nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 5 bin 540 mikrogram olarak ölçüldüğünü açıkladı.

İnsan sağlığı için metreküp başına yoğunluğun 150 mikrogram olarak öngörüldüğüne dikkati çeken İbadi, Zabul'da oluşan hava kirliliğinin bu sınırın 37 kat üstünde olduğunu ifade etti.

Zabul Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin 500 metrenin altına düştüğünü aktaran İbadi, uçuş programlarının bu nedenle yeniden düzenlendiğini söyledi.

İbadi, hava kirliliğinin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zehek, Hirmend, Hamun ve Nimruz şehirlerini de etkisi altına aldığını, Zehek kentinde görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü kaydetti.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Antalya'da sahiller ve su parkları dolduAntalya'da sahiller ve su parkları doldu
Ak Partili Turan: Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlarAk Partili Turan: Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği İRAN Sistan-Beluçistan Zabul

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.