HABER

"İran'ın hedefi nükleer anlaşmayı rayına oturtmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi: - "Hedefimiz nükleer anlaşmayı güçlendirmek ve onu kendi rayına oturtmaktır"

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararıyla nükleer anlaşmayı aslına döndürmeyi hedeflediğini söyledi.

Kemalvendi, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde Tahran tarafından duyurulan önlemlere ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

İran'ın aldığı kararların nükleer anlaşmaya uygun olduğunu belirten Kemalvendi, "Nükleer anlaşma metninin 26'ncı maddesinde, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'a anlaşmadaki taahhütlerini tamamen ya da kısmen durdurma hakkı verilmiştir." dedi.

İran'ın bu kararla nükleer anlaşmadan çıkmayı hedeflemediğini belirten Kemalvendi, "Hedefimiz KOEP'i güçlendirmek ve onu kendi rayına oturtmaktır." ifadesini kullandı.

Kemalvendi, anlaşmanın taraflarının meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıması halinde İran'ın nükleer anlaşmadan çekileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan 300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı. - İran'ın kararı

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada, uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını belirtmişti.

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği ise ortak açıklama yaparak, İran'a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmış ve her türlü "ültimatomu" reddetmişti. Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015 yılından beri uyguladığını belirterek, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Çatışma çıktı! Yaralı askerler varÇatışma çıktı! Yaralı askerler var
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacakUEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul itirazlarını ne zaman görüşecek?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.