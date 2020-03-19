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  4. İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 02:37 | Son Güncelleme

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. (AA)

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