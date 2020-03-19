İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, 02.07'de \u0130ran'\u0131n Hoy kentinde 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi. \nDepremin yerin yakla\u015f\u0131k 6 kilometre derinli\u011finde meydana geldi\u011fi belirtildi. (AA) window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?D\u00fcnya koronavir\u00fcsle bo\u011fu\u015fuyor! \u0130ran'dan tedirgin eden a\u00e7\u0131klamaEn g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleri