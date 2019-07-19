İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması

LONDRA (AA) - İran'ın Hürmüz Boğazı'nda durdurduğu iddia edilen "Stena Impero" adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurduğunu bildirmişti.

