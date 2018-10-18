"İran'ın içinde bulunduğu şartlar tehlikeli"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinin içinde bulunduğu şartların "karmaşık, çok boyutlu ve tehlikeli" olduğunu söyledi.
Başkent Tahran'da kültür alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileriyle bir araya gelen Cihangiri, burada İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bazı kesimlerin ısrarla ülkedeki sorunları sadece ekonomik faktörlere bağladığına dikkati çeken Cihangiri, bunun doğru olmadığını, İran'ın "karmaşık, çok boyutlu ve tehlikeli" şartlar içinde bulunduğunu ifade etti.
Cihangiri, içeride ve dışarıda gerek devlete gerek millete karşı sorun çıkarmak için büyük bir çaba olduğunu savunarak, "Suriye, DEAŞ, Yemen, Suudi Arabistan benzeri bölgesel olayların ülkeyi bu duruma getirdiğini söyleyemeyiz." dedi.
İran'ın zaaflarından birinin de siyasi akımların ve şahsiyetlerin birbirinden çok uzaklaşması olduğuna işaret eden Cihangiri, halkın siyasi şartların daha uygun hale gelmesini istediğini sözlerine ekledi.
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