"İran'ın ilaç ithalat ve ihracatı karmaşık halde"

İSTANBUL (AA) - İran İlaç Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Feramerz İhtirai, ABD yaptırımları ve siyasi nedenlerle ilaç ithalat ve ihracatında zorluklar yaşadıklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İhtirai, ülkedeki ekonomik sorunların ilaç sektörüne etkilerini değerlendirdi.

İlaç ithalatı ve ihracatında ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren İhtirai, "İran'ın ilaç ithalat ve ihracatı siyasi nedenlerden dolayı çok zor ve karmaşık bir hale geldi"" dedi.

Ülkede üretimi yapılmayan ilaçların ithalatı için yüksek miktarda dövize ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken İhtirai, yerli ilaç üreticilerinin de nakit sorunu yaşadığını belirtti.

İhtirai, İran'da döviz kurunda yaşanan artışın da yerli ilaç üretimine olumsuz etkileri olduğundan yakındı.

