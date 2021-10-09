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İran'ın İlk Cumhurbaşkanı Sadr Yaşamını Yitirdi

09.10.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da 1979 İslam Devrimi sonrası ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ebu’l Hasan Beni Sadr 88 yaşında hayatını kaybetti. İlk başlarda Humeyni'ye yakınlığıyla tanınan ancak daha sonra anlaşmazlık içine düşerek Fransa'ya sığınan Sadr, uzun süredir Paris'teki bir hastanede tedavi görüyordu

İran’da 1979 İslam Devrimi sonrası ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ebu’l Hasan Beni Sadr yaşamını yitirdi.

Başlarda, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Musavi Humeyni’ye yakınlığıyla tanınan ancak göreve başlamasından kısa bir süre sonra Humeyni ve diğer din adamlarıyla uzlaşmazlık içine düşen Beni Sadr ülkeden kaçarak Fransa’ya sığınmıştı.

Ailesinden bugün yapılan açıklamada, 88 yaşındaki eski İran Cumhurbaşkanı Beni Sadr’ın uzun süredir tedavi gördüğü Paris’te bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eşi ve çocuklarının, Sadr’ın resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Pitie-Salpetriere hastanesinde yaşamını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Beni Sadr, din adı altında kurulan yeni baskı ve zulümler karşısında özgürlüğü savundu” ifadeleri yer aldı.

İran’da seçimlerde yüzde 75’in üzerinde oy toplayan Beni Sadr 1980 yılının Şubat ayında cumhurbaşkanı olmuş ancak 16 aylık bir görev süresinin ardından Humeyni ve yönetimdeki diğer din adamlarıyla ters düşmesi nedeniyle Fransa’ya sığınmıştı.

Beni Sadr, 2019 yılında verdiği bir röportajda, Humeyni’nin “devrimin ilkelerine ihanet” ettiğini savundu.

Beni Sadr ayrıca Humeyni’yle ilgili olarak, “Babasının yavaş yavaş bir alkoliğe dönüşmesini izleyen bir çocuk gibiydim. Ancak uyuşturucu madde alkol değil, güç hırsıydı” demişti.

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