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  4. İran’ın Kabil Büyükelçiliği’nden roketli saldırı açıklaması

İran’ın Kabil Büyükelçiliği’nden roketli saldırı açıklaması

21.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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İran’ın Kabil Büyükelçiliği, sabah saatlerinde kentte gerçekleştirilen roket saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "ABD terörizminin iş birliği içerisinde olduğu vekilleri bugün Kabil’de İran Büyükelçiliğine de isabet eden roket saldırıları düzenledi" ifadelerini kullandı.Afganistan’ın başkenti Kabil’de yerel saatle 08.40 sularında farklı noktalarına gerçekleştirilen roketli saldırıda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

İran’ın Kabil Büyükelçiliği, sabah saatlerinde kentte gerçekleştirilen roket saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "ABD terörizminin iş birliği içerisinde olduğu vekilleri bugün Kabil’de İran Büyükelçiliğine de isabet eden roket saldırıları düzenledi" ifadelerini kullandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yerel saatle 08.40 sularında farklı noktalarına gerçekleştirilen roketli saldırıda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian kentin farklı noktalarına 23 roket mermisinin isabet ettiğini belirtmişti. İran’ın Kabil Büyükelçiliği tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, roketlerden birinin büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi. Büyükelçilik binasından fotoğraflar paylaşılırken, "ABD terörizminin iş birliği içerisinde olduğu vekilleri bugün Kabil’de İran Büyükelçiliğine de isabet eden roket saldırıları düzenledi" ifadelerini kullandı. Büyükelçilik içerisinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, bazı camların kırıldığı ve maddi zararın oluştuğu ifade edildi.

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