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"İran'ın kararı anlaşmaya uygun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "(İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı)Bu adımlar BMGK’nin onayladığı nükleer anlaşma temelinde atıldı” - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: - "İran gerginliği artırmıyor, çatışmak istemiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayladığı anlaşma temelinde olduğunu söyledi.

Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya ve İran’ın, nükleer anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi için ABD dışında katılımcı diğer ülkelerle birlikte çalışma konusunda anlaştığını belirten Lavrov, İran’ın bu anlaşma konusunda attığı adımların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına ters düşmediğini savundu.

Lavrov, İran’ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini durdurma konusunda aldığı kararlar hakkında kendilerini bilgilendirdiğini aktararak “Bu adımlar, BMGK’nin onayladığı nükleer anlaşma temelinde atıldı.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasına geri dönmeyeceğini söyleyen Lavrov, Avrupalı tarafların anlaşmanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, “Avrupalıların, Amerikalıların yarattığı bu soruna bir çözüm bulmak için, vaatlerini yerine getirmelerini bekliyoruz.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ülkesinin, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı almasının, ABD’nin kısa süre önce aldığı yaptırım kararları ile ilgili olduğunu bildirdi.

Zarif, “Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerindeki taahhütleri durdurma kararımız, ABD’nin 4 Mayıs’ta aldığı yeni yaptırım kararı ile ilgilidir. Bu yaptırımlarla söz konusu maddelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Amerikalıların İran nükleer anlaşmasına yapıcı yaklaşmadığı ve bu yaklaşımın devam edeceği açık.” ifadelerini kullandı.

Avrupalı katılımcıların yükümlülüklerini yerine getirmesinin, nükleer anlaşmanın ömrünü uzatacağını kaydeden Zarif, "Avrupalı katılımcılar, İran nükleer anlaşması çerçevesinde yükümlülüklerine bağlılıklarını şu ana kadar doğrulayamadı. Özellikle Avrupa tarafı dahil anlaşmanın taraflarının, bu yükümlülükleri üstlenmesi ve yerine getirmesi için çok kısa bir süre var.” şeklinde konuştu.

Zarif, Amerikan medyasının İran’ın ABD silahlı kuvvetlerine yönelik saldırı planladığı yönündeki iddiasını değerlendirerek, İran’ın ABD ile gerginliği artırmaya niyetli olmadığını söyledi.

İran'ın sorunları diyalog yoluyla çözmeyi tercih ettiğini dile getiren Zarif, "İran gerginliği artırmıyor, çatışmak istemiyor." diye konuştu.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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