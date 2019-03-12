Abdulmehdi, "İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Kadim komşuluk ilişkilerine sahip olma açısından dünyada benzeri olmayan bu iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmemiz lazım. İran'ın karşılaştığı zorlukların farkındayız. İran da Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları biliyor. Birbirimize destek olma konusunda dayanışma ve anlaşma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ruhani'nin Irak'a ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiren Abdulmehdi, iki ülke arasında petrol, ulaştırma, sanayi, sağlık, vizelerin kolaylaştırılması ve diğer alanlarda iş birliğini görüştüklerini ifade etti.

"İran, bu tehlikeli düşmana (DEAŞ) karşı durulması konusunda Irak'a başından sonuna kadar destek sundu. İran'ın desteğinin, DEAŞ'ın bitirilmesi ve nihai zaferin kazanılmasında büyük rolü oldu. Irak ve İran'ın yakınlaşması bölge ve dünya için olumlu bir gelişmedir. Savaş, yaptırımlar ve ambargo dönemleri de sona erer, halklarımız hiçbir tarafın dış müdahalesi olmadan daha iyi ve müreffeh bir yaşama kavuşur."

- Irak, İran ile vizenin kaldırılmasını istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Irak tarafının vizenin kaldırılması fikrine sıcak bakmadığını dile getirerek "Irak'a iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması önerisini sunduk ancak Irak tarafı mevcut konjonktürel durumda vize uygulamasının kalkmamasını tercih ediyor. Fakat iki ülke arasındaki vize ücretsiz olacak." dedi.

Ruhani, "Iraklı yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli konuları değerlendirdik. Irak ile terörle mücadele alanı başta olmak üzere güvenlik alanında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.