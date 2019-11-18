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İran'ın Kerec ve Şiraz kentlerinde 180 gösterici gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

İran'ın Kerec ve Şiraz kentlerinde 180 gösterici gözaltına alındı

İran'da benzin zammı protestolarına karıştıkları gerekçesiyle Kerec'de 150, Şiraz'da ise 30 kişi gözaltına alındı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde en hareketli kentlerden biri olan Kerec'de, kuruma bağlı istihbarat birimince düzenlenen operasyonda "eylemleri organize ettikleri belirlenen 150 kişinin yakalandığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakalananların "yurt içi ve dışında eğitim alan kişiler tarafından kiralandıklarını ve aldıkları para karşılığında kamu malını ateşe vererek şehirlerde tahribat oluşturduklarını itiraf ettikleri" iddia edildi.

Tahran Acil Yardım Kurumundan yapılan yazılı açıklamada ise "göstericilerin saldırılarında başkentte 15 sağlık görevlisinin yaralandığı, 45 ambulansın zarar gördüğü" kaydedildi.

İsfahan'da da gösterilerin başladığı cuma gününden bu yana 70 otobüsün zarar gördüğü aktarıldı.

- Hamaney'in temsilcisinin ofisi ateşe verildi

Öte yandan İran Lideri Ali Hamaney'in Yezd eyaletindeki temsilcisinin ofisi göstericilerce ateşe verildi.

Tebriz, Ahvaz ve Huzistan'ın Abadan kentinde gösteriler devam ederken, Tahran'ın bazı bölgelerinde ise İran dışından yayın yapan muhalif kanalların izlenmesini engellemek için çanak antenlerin toplandığı ileri sürüldü.

- İran İletişim Bakanı'ndan internetin açılacağı sinyali

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise internete erişimin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararıyla engellendiğine işaret ederek, kesintinin hizmetlere ve halka çok zarar verdiğini, dolayısıyla internetin tekrar açılması için görüşmeler yaptığını ifade etti.

Benzine yapılan zam nedeniyle İran'ın başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde cuma gününden bu yana gösteriler düzenleniyor. Göstericiler birçok kentte benzin istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi.

Resmi makamların açıklaması ve İran ajanslarının haberine göre olaylarda 2 polis memuru ve 1 gösterici hayatını kaybederken, 1000'den fazla gösterici gözaltına alındı. Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ise ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ediyor.

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Elburz gösteri İRAN Tahran

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