İran'ın Keşmir, Karabağ, Uygur ve Çeçenistan politikasına eleştiri

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, ülkesinin Keşmir, Karabağ, Uygur ve Çeçenistan ile ilgili politikalarına eleştiride bulundu.

Mutahhari, Keşmir'deki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada İran'ın dış siyasetini eleştirdi.

Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının İslami ülkelerin kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım olduğunu belirten Mutahhari, İran'ın iki tarafı sükunete davet etmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Keşmir halkı mazlum ve onların yasal haklarını yok sayan Hindistan hükümeti zalim konumundadır. İslami bağlar nedeniyle başka Müslümanların kaderini ilgilendiren meselelere kayıtsız kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın dış siyasetinde İslami bağlara yeterince önem vermediğini savunan Mutahhari, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununda da Azerbaycan haklı olmasına rağmen etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tuttuk. Çin devletinin bu ülkedeki Müslümanlara ve Rusya'nın Çeçenlere yönelik baskı ve işkencelerine karşı uygun bir tutum almadık." görüşlerini paylaştı.