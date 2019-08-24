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İran'ın Keşmir, Karabağ, Uygur ve Çeçenistan politikasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Tahran Milletvekili Ali Mutahhari: - "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununda da Azerbaycan haklı olmasına rağmen etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tuttuk. Çin devletinin bu ülkedeki Müslümanlara ve Rusya'nın Çeçenlere yönelik baskı ve işkencelerine karşı uygun bir tutum almadık"

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, ülkesinin Keşmir, Karabağ, Uygur ve Çeçenistan ile ilgili politikalarına eleştiride bulundu.

Mutahhari, Keşmir'deki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada İran'ın dış siyasetini eleştirdi.

Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının İslami ülkelerin kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım olduğunu belirten Mutahhari, İran'ın iki tarafı sükunete davet etmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Keşmir halkı mazlum ve onların yasal haklarını yok sayan Hindistan hükümeti zalim konumundadır. İslami bağlar nedeniyle başka Müslümanların kaderini ilgilendiren meselelere kayıtsız kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın dış siyasetinde İslami bağlara yeterince önem vermediğini savunan Mutahhari, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununda da Azerbaycan haklı olmasına rağmen etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tuttuk. Çin devletinin bu ülkedeki Müslümanlara ve Rusya'nın Çeçenlere yönelik baskı ve işkencelerine karşı uygun bir tutum almadık." görüşlerini paylaştı.

Mutahhari, İran'ın Keşmir konusunda aynı politikaları takip etmemesini ve burada yaşayan halkın hakkına ulaşması için çaba göstermesini istedi.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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İRAN Mutahhari

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