İran'ın kuzeybatısında Besiç milislerinden geniş çaplı tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis gücü "Besiç", ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde geniş çaplı tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Batı Azerbaycan Komutan Vekili Allahverdi Dadaşzade, tatbikata Besiç güçlerinden 15 bin kişinin katıldığını belirtti.

Dadaşzade, "Beytü'l Mukaddese" adı verilen tatbikatın savunma, güvenlik ve yardım ekseninde icra edileceğini söyledi.

Türkiye, Irak ve Azerbaycan sınırında yer alan İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, daha çok Azeri ve Kürt nüfusa ev sahipliği yapıyor.

İran'da Kasım 1980'de Irak Savaşı sırasında devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin seferberlik ilanıyla Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kurulan Besiç, savaş durumunda 3 milyon kişiyi aşan bir güce ulaşabiliyor. Meşruiyeti, anayasanın 151'inci maddesine dayanan ve hem teorik hem askeri eğitim alan Besiç üyeleri, gerekli görüldüğünde ülke içi ve dışı güvenlik konularında görev alıyorlar.

