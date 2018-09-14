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İran'ın LNG ihracatı yüzde 41 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

İran'ın yılın ilk beş ayındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 41 azalarak 4 milyon 167 tona geriledi

İran'ın yılın ilk beş ayındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41,6 azaldı.

Tahran, 2017'nin ilk beş ayında 7 milyon 139 ton LNG ihraç ederken 2018'de bu rakamın uzağında kaldı ve ilk beş ayda 4 milyon 167 ton LNG ihracatı gerçekleştirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, bu gerileme Tahran'ın LNG ihracatından elde ettiği gelirin de yüzde 22,53 oranında azalmasına yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Doğalgaz LNG

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