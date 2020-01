İran’ın Misillemesine Karşılık ABD Nasıl Yanıt Verebilir?

Erenel, Tahran açısından durumu “İran gardını almış durumda, kaybedecek pek bir şeyi kalmadı. Hali hazırda ciddi ekonomik sıkıntı içerisinde. ABD’nin bölgede askeri gücü olsa da İran gibi bir coğrafyayı işgal etmesi, kontrol etmesi mümkün olmayacak. Süleymani’nin öldürülmesiyle İran itibar kaybetmiş gibiydi ancak şu anda Irak’taki ABD üslerini bombalamasıyla bunu dengelemiş durumda. ABD, eğer yeniden askeri hamleyi tercih ederse İran karşılık verecektir” diye değerlendirdi.

Washington yönetimi açısından ise şimdi “ABD’nin itibar kaybı söz konusu” görüşündeki Erenel, İran’la çatışmaya girilmesi durumunda ABD’nin can kaybı ve Trump’ın prestij kaybı yaşayacağını söyledi. “Amerikalılar arasında can kaybı olması Trump’a prestij ve seçim kaybettirecek bir süreç başlatacaktır” diyen Erenel, bu nedenle ABD yönetiminden bugün İran’a yönelik hamle konusunda çatışmayı ileri taşımayacak yönde karar gelmesini beklendiğini söyledi. “Trump’ın stratejik öngörü kabiliyeti yok. Twitter’da kendi paylaşımlarıyla bunu gösteriyor” diyen Erenel, şimdi Trump’ın Amerikan iç kamuoyuna, “Dünya topraklarında boş yere Amerikan kanı dökülmemeli” vaadini yerine getirme konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Ancak Trump’ın Afganistan ve Suriye’den askeri geri çekilme konusunda kendi kararlarını uygulayamadığını belirten Erenel, “Trump’ın açıklamaları sonrasında her seferinde Pentagon devreye girdi ve ‘dur’ dedi. Tabii dünyadaki silahlanma açısından çatışmalar ve askeri güç kullanımı konusunda ABD’nin savunma sektörü de etkili oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreç de Trump’ın isteğiyle değil Pentagon, savunma sektörü ve iç kamuoyundaki etkili stratejistler vasıtasıyla şekillenecektir. Bu noktada ABD ve İran’ın hangi tür hedefleri seçecekleri ve yapacakları hamleler de bu savaş atmosferinin nasıl yayılacağını ve şiddetini de etkileyecektir” dedi.