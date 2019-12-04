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İran’ın Necef Başkonsolosluğu 3. kez ateşe verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Irak’ta Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasına rağmen protestolar devam ederken ülkenin güneyindeki Necef kentinde İran Başkonsolosluğu protestocular tarafından 3.

Irak’ta Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasına rağmen protestolar devam ederken ülkenin güneyindeki Necef kentinde İran Başkonsolosluğu protestocular tarafından 3. kez ateşe verildi.
Geçtiğimiz hafta protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 30’dan fazla kişinin öldüğü Necef kentinde gerilim sürüyor. Kamu hizmeti yetersizliği, yolsuzluk ve işsizliğin yanı sıra İran’ın ülkedeki egemenliğini protesto eden vatandaşlar son 6 gün içerisinde 3 kez İran başkonsolosluğunu ateşe verdi. Bina önünde toplanan protestocular İran karşıtı slogan atarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.
İran’ın ülkelerindeki egemenliğini reddeden Iraklı protestocular, Kerbela kentindeki İran Konsolosluk binasını da ateşe vermişti.
2 ay süren protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 400’den fazla protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı.
Başbakan Adil Abdülmehdi artan baskıların ardından 29 Ekim’de istifasını sunmuştu.

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