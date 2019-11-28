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İran'ın Necef Konsolosluğu kundaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Irak’ın Necef kentindeki İran Konsolosluk binası ateşe verildi.

Konsolosluk çalışanları arka kapıdan kaçmayı başarırken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sırasında Çarşamba günü bir grup gösterici Necef kentindeki İran Konsolosluk binasını ateşe verdi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu altı gösterici öldü.

Bir polis yetkilisi protestocuların binaya girmesini engellemek için gerçek mermi kullanıldığını ve bu sırada en az 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kentte sokağa çıkma yasağı

Olayın ardından Necef kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konsolosluk çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışanların arka kapıdan kaçmayı başardıkları kaydedildi.

Güvenlik güçleri ve hastane yetkililerinden yapılan açıklamada Bağdat'taki tarihi El Raşid Caddesi'nde ise güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az iki protestocunun öldüğü 35'inin ise yaralandığı bildirildi. Stratejik konumdaki Ahrar köprüsünün bitişiğindeki caddede hafta boyunca birçok şiddet olayı yaşanmıştı.

Bağdat'taki merkezi öneme sahip üç köprü göstericilerin kontrolünde bulunuyor. Göstericiler Çarşamba günü güvenlik güçlerini durdurmak için Ahrar köprüsünde otomobil lastikleriin ateşe verdi.

2009'daki Yeşil Hareket protestolarında bu yana ülkede düzenlenen en büyük protestolarda göstericiler kamu hizmetlerinin yetersizliğinden ve yüksek işsizlik oranlarından şikayetçi. Protestocular hükümeti de yolsuzlukla suçluyor. 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde en az 350 kişi öldü, binlerce kişi ise yaralandı.

AP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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