"İran’ın nükleer meselesine yönelik gerginliğin artması endişe verici"

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran’ın nükleer faaliyetleri konusuna dair gerginliğin artmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Sürekli vurguladığım gibi İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında girdiği nükleer taahhütler, nükleer doğrulama için önemli bir kazanımı temsil ediyor. Bu nedenle mevcut gerilimleri diyalog yoluyla azaltmanın yollarının bulunabileceğini umuyorum." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Genel Kurulu, Amano'nun başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Amano, 30 ülkede işletilen 451 nükleer güç reaktörünün, dünyadaki toplam elektriğin yüzde 10’unu ve düşük karbonlu gücün üçte birini sağladığına dikkati çekerek, halihazırda 18 ülkede inşaat halinde olan, 4'ü yeni 54 nükleer güç reaktörünün olduğu bilgisini paylaştı.

Amano, ajansın 2018’de teknik çalışmalarının daha geniş bir alanda tanınması için iş birliği ve ortak programlar düzenlediğini, bu çalışmaların süreceğini aktardı.

- İran'ın nükleer faaliyetleri