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"İran'ın nükleer silahlanması ilk önce Avrupalıları etkiler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - "İyi ki İran'ın cevabı sınırlı oldu, nükleer anlaşmayı bozmadı" - "İran'ın nükleer silahlanması ilk önce Avrupalıları etkiler"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurduğunu açıklamasıyla ilgili, "İran'ın nükleer silahlanması ilk önce Avrupalıları etkiler." dedi.

İspanya devlet televizyonu TVE'de yayınlanan bir programa katılan Borrell, İran'ın nükleer faaliyetlerinin bir kısmına geri döneceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Borrell, "İyi ki İran'ın cevabı sınırlı oldu, nükleer anlaşmayı bozmadı. Amerikalıların üzerine düşen taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendi üstlerine düşeni sınırlayarak, daha kısıtlı bir şekilde yerine getireceklerini söylediler. Bunu, anlaşmanın sınırları içinde yapacaklar." diye konuştu.

"İran'ın nükleer silahlanması ilk önce Avrupalıları etkiler." ifadesini kullanan Borrell, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini "kötü bir haber" olarak gördüklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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İRAN İran'ın nükleer faaliyetleri İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

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