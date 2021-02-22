İran'ın nükleer tesislerine sınırlı denetim izni

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Tahran'daki görüşmelerden sonra pazar akşamı yaptığı açıklamada, varılan uzlaşma gereği İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda teknik incelemeler yapmakla yükümlü tek bağımsız kuruluş olan UAEK'nin bu ülkedeki denetimlerine üç ay daha sınırlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. İran ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını gevşetmemesi durumunda, UAEK denetçilerinin 23 Şubat Salı gününden itibaren nükleer tesislerinin bir kısmına erişimini kısıtlamakla tehdit etmişti. Kısa vadeli kontroller mümkün olacak Grossi, Tahran dönüşü Viyana'da yaptığı açıklamada görüşmeler neticesinde "geçici bir teknik anlaşma" sağlandığını, buna göre gelecekte UAEK'nin nükleer tesislere "daha az erişim" sağlayacağını kaydetti. Ancak Grossi, varılan uzlaşmaya göre "gerekli kontrol ve doğrulama seviyesinin korunmasının" mümkün olacağını söyledi. Grossi, UAEK'nin kısıtlanacak faaliyetleri hakkında bilgi vermezken, İran'da görevli kurum denetçilerinin sayısının aynı kaldığını ve kısa vadeli kontrollerin de yapılabileceğini belirtti.

UAEK'den yapılan açıklamada İran'ın nükleer tesislerle ilgili faaliyet ve ekipman kayıtlarını aktarmayacağı belirtildi. Veri aktarımından güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin kast edildiği tahmininde bulunan UAEK, gelecek üç ay için yaptırımların tamamen kaldırılması halinde ise tüm verilerin yeniden kendilerine iletilmeye devam edileceğini kaydetti. İran iş birliğini sınırlandırma kararı almıştı İran, geçen hafta UAEK denetçileri ile iş birliğini sınırlandırma kararı almış, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki "gönüllü şeffaflık önlemlerini” uygulamayacağını duyurmuştu. İran ayrıca Ek Protokol olarak adlandırılan ve UAEK denetçilerinin önceden planlanmamış, ani denetimlerine imkan tanıyan düzenlemeleri de uygulamayacağını UAEK'ye bildirmişti. İran parlamentosunda geçen Aralık ayında kabul edilen yasal düzenleme, UAEK denetçilerine nükleer anlaşma gereği tanınan, tesisleri kısa vadeli denetleme izinlerinin iptal edilmesini öngörüyordu.