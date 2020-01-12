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  4. İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini açıkladı

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini açıkladı

12.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

21 yaşındaki tekvandocu Kimia Alizadeh, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Alizadeh, Ekim ayında BBC'nin "100 ilham veren kadın" listesinde de yer almıştı.

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk ettiğini açıkladı

İran'ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimia Alizadeh ülkesini terk ettiğini açıkladı.

21 yaşındaki tekvandocu Kimia Alizadeh, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi.

Alizadeh İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkarları için kullandığını söyledi.

Ünlü tekvandocu açıklamasında, "Ancak bir yandan da İranlı yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kimia Alizadeh, hiçbir bir Avrupa ülkesinden davet almadığını da belirtti.

Alizadeh'in yaşamını hangi ülkede sürdüreceği bilinmiyor.

I**S**NA: Hollanda'ya gitti, Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmak istiyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA Perşembe günü Alizadeh'in Hollanda'ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatlarında İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti.

Kimia Alizadeh 2016 Rio Olimpiyatları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı.

Alizade, Ekim ayında BBC'nin "100 ilham veren kadın" listesinde de yer almıştı.

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