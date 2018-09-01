HABER

İran'ın Pakistan sınırında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada kimliği belirtilmeyen silahlı gruba mensup 4 kişi öldürüldü, 1 asker yaralandı

İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, silahlı gruba mensup 4 kişi öldürüldü, 1 asker yaralandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde Pakistan sınırının sıfır noktasında güvenlik güçleriyle kimliği belirtilmeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grup mensubu 4 kişi öldürülürken 3'ünün yaralandığı, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinden 1 askerin de çatışma sırasında yaralandığı ifade edildi.

Sistan ve Beluçistan eyaleti, son aylarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. Temmuz ayında eyaletin sınır bölgelerinde farklı günlerde gerçekleşen 3 çatışmada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
87. İEF'ye renkli davet87. İEF'ye renkli davet
Balıkçılardan yeni kanun talebiBalıkçılardan yeni kanun talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları Ordusu İRAN pakistan sınırı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi

Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak sözler!

Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak sözler!

Foça'yı ayağa kaldıran olayla ilgili önemli açıklama

Foça'yı ayağa kaldıran olayla ilgili önemli açıklama

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.