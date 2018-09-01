İran'ın Pakistan sınırında çatışma

İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, silahlı gruba mensup 4 kişi öldürüldü, 1 asker yaralandı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde Pakistan sınırının sıfır noktasında güvenlik güçleriyle kimliği belirtilmeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışmada silahlı grup mensubu 4 kişi öldürülürken 3'ünün yaralandığı, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinden 1 askerin de çatışma sırasında yaralandığı ifade edildi.
Sistan ve Beluçistan eyaleti, son aylarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.
Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. Temmuz ayında eyaletin sınır bölgelerinde farklı günlerde gerçekleşen 3 çatışmada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri
Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'dan Trump'a büyük şok!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum