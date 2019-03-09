İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han'dan İslamabad yönetiminin teröristlerle mücadelede kesin adımlar atmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre Ruhani ile Han arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve terörle ortak mücadele ele alındı. Başka devletler tarafından yönlendirilen teröristlerin Tahran ile İslamabad'ın arasını açmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Ruhani, Pakistan'dan teröristlere karşı kesin operasyonlar beklediklerini ifade etti.

İran ve Pakistan'ın teröristlerin kim tarafından finans desteği aldığını ve silahlandırıldığını bildiğini aktaran Ruhani, "Pakistan topraklarında konuşlanmış teröristlerin birçok saldırısına şahit oluyoruz. Pakistan ve İran'ın çıkarına hizmet etmeyen bu terörist grupların ortadan kaldırılması için Pakistan ordusu ve hükümetiyle ortak çalışmak için her türlü hazırlığımız var." açıklamasında bulundu.

Üçüncü tarafların İran ile Pakistan ilişkilerine etki etmemesini isteyen Ruhani, "Teröristlerin Pakistan topraklarında faaliyetlere devam etmesi, iki ülke ilişkilerine etki edebilir. Pakistan ile dostça ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz." dedi.