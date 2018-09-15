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İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın Paris'teki Büyükelçiliği'ne saldırı sırasında Fransız polisinin bölgede bulunmadığını ve bu konunun incelendiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın Paris'teki Büyükelçiliği'ne saldırı sırasında Fransız polisinin bölgede bulunmadığını ve bu konunun incelendiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kasımi, "terörist gruplara bağlı bir grup saldırganın Paris Büyükelçiliği'ne saldırdığını ifade ederek, saldırganların elçilik binasına girerek binayı tahrip etmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını" belirtti.

Fransa polisinin, saldırı sırasında bölgede olmasının beklendiğini aktaran Kasımi, ancak saldırı esnasında Fransız polisinin bölgede bulunmadığını ve bu konunun incelendiğini kaydetti. Saldırının faillerinin daha sonra gözaltına alındığını aktaran Kasımi, Fransa'ya saldırının faillerini yargılama çağrısında bulundu.

Kasımi, açıklamasının devamında, büyükelçiliğin güvenliğinin Fransa hükümetinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
behram kasimi İRAN paris saldırı

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