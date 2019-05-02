Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, İran'ın petrol piyasasından silinmesinin mümkün olmadığını belirterek, OPEC'te petrol konusunu siyasetin dışında idare etmeye çalıştıklarını söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki uluslararası petrol fuarına katılan Barkindo, burada petrol piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

OPEC'in kararlarını kolektif olarak aldığını ve tek taraflı bir politikalarının olmadığını ifade eden Barkindo, şunları söyledi:

"OPEC'in kuruluşundan bu yana 60 yıldır muhtelif sorunlarla karşı karşıya kaldık. OPEC üyesi ülkeler arasındaki birlik, sorunların çözümüne yardımcı oldu. Eğer bu birliği koruyabilirsek sorunları da çözebiliriz. OPEC, örgütsel kararlar alır, tek taraflı bir politikamız yoktur. Tüm üyeler birlikte istişare ederek ortak akılla karar alır."

Bakanlıklar ve OPEC Sekreterliği düzeyinde, İran meselesiyle ilgili çözüm yolları bulmak için müzakereler yaptıklarını aktaran Barkindo, "İran'ın petrol piyasasından silinmesi mümkün değil. İran'ın sorunları sadece bu ülkeyi değil tüm OPEC'i etkiliyor. İran, Venezuela ve Libya'daki gelişmeler genel olarak petrol piyasasını etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

- "Dünyada günlük yaklaşık 100 milyon varil petrol tüketiliyor"

OPEC'te petrol konusunu siyasetin dışında idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Barkindo, dünyadaki petrol tüketimiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Dünyada günlük yaklaşık 100 milyon varil petrol tüketiliyor. OPEC'in dünya petrol ihtiyacının temininde ve istikrarın sağlanmasında çok belirleyici bir rolü var."

