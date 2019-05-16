İran'ın Petrol Üretimi Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

İran’ın bir numaralı gelir kaynağı olan petrol üretimi son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Amerika, İran’ın ham petrol ihracına tamamen yasak getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından aylık olarak yayınlanan rapora göre Nisan ayında 2.6 milyon varil olan İran’ın petrol üretimi, Mart ayındaki 2.74 milyon varillik üretime göre yüzde 5 daha azalmış oldu.

Trump yönetimi bu ay başından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye İran’dan petrol ithal etme konusunda getirdiği muafiyeti de sona erdirmişti. Washington ilk olarak geçen yıl Kasım ayında İran’ın petrol ihracına yönelik yaptırım kararlarını yürürlüğe sokmuştu.

İran yönetimiyse Amerika’nın ambargosuna karşın petrol ihraç etmeye devam sözü verdi.

Paris merkezli olan Uluslararası Enerji Ajansı bu ay sonunda İran’ın petrol üretiminin daha da düşmesinin beklendiğini belirtiyor. Amerika, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçladığını söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı raporunda, İran’daki üretimin azalmasından kaynaklanacak açığın diğer ülkeler tarafından karşılanmasının memnuniyet verici olduğu dile getirildi.

Öte yandan Salı günü Bloomberg haber merkezine verdiği röportajda TankerTrackers.com şirketi yöneticisi Samir Madani, bu ay İran petrolünü taşıyan bir tankerin henüz tespit edilmediğini söyledi. Ancak Madani, İran’da bir limanda petrol yüklemesi yapılan bir tanker tespit ettiklerini söyledi.

