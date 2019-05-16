HABER

İran'ın Petrol Üretimi Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

16.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

İran’ın bir numaralı gelir kaynağı olan petrol üretimi son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Amerika, İran’ın ham petrol ihracına tamamen yasak getirmeye hazırlanıyor

İran'ın Petrol Üretimi Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

İran’ın bir numaralı gelir kaynağı olan petrol üretimi son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Amerika, İran’ın ham petrol ihracına tamamen yasak getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından aylık olarak yayınlanan rapora göre Nisan ayında 2.6 milyon varil olan İran’ın petrol üretimi, Mart ayındaki 2.74 milyon varillik üretime göre yüzde 5 daha azalmış oldu.

Trump yönetimi bu ay başından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye İran’dan petrol ithal etme konusunda getirdiği muafiyeti de sona erdirmişti. Washington ilk olarak geçen yıl Kasım ayında İran’ın petrol ihracına yönelik yaptırım kararlarını yürürlüğe sokmuştu.

İran yönetimiyse Amerika’nın ambargosuna karşın petrol ihraç etmeye devam sözü verdi.

Paris merkezli olan Uluslararası Enerji Ajansı bu ay sonunda İran’ın petrol üretiminin daha da düşmesinin beklendiğini belirtiyor. Amerika, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçladığını söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı raporunda, İran’daki üretimin azalmasından kaynaklanacak açığın diğer ülkeler tarafından karşılanmasının memnuniyet verici olduğu dile getirildi.

Öte yandan Salı günü Bloomberg haber merkezine verdiği röportajda TankerTrackers.com şirketi yöneticisi Samir Madani, bu ay İran petrolünü taşıyan bir tankerin henüz tespit edilmediğini söyledi. Ancak Madani, İran’da bir limanda petrol yüklemesi yapılan bir tanker tespit ettiklerini söyledi.

PARTNERGören Mars sanıyor ama burası...Gören Mars sanıyor ama burası...
Trump: İran yakında konuşmak isteyecekTrump: İran yakında konuşmak isteyecek
Amerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha ÖldüAmerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha Öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.