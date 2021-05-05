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  4. İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu

İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu

05.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın bir füzeyle havaya uçurulduğu ana ait görüntüler krize neden oldu.

İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.

Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusa yaptığı konuşma önce yayınlandı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor.

Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan kutsal şehir olan Kudüs'e doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı.

Videoya ABD'den tepki gecikmedi. Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, “İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı” dedi.

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İran

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